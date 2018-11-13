Делегация КНДР прибыла в Сеул для участия в международном форуме

Делегация КНДР в составе пяти человек прибыла в среду в Сеул для участия в международном форуме по вопросам мира и совместного процветания. Делегацию возглавляет заместитель председателя северокорейского комитета за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе Ли Чжон Хёк. По прибытии в аэропорт Инчхон он заявил журналистам, что рад ступить на южнокорейскую землю «в историческое время, когда отношения между Севером и Югом переживают переломный момент». На вопрос журналистов о визите в Сеул лидера КНДР Ли Чжон Хёк ответил, что подобные вопросы вне его компетенции. В состав делегации должна была войти начальник отдела Объединённого фронта КНДР Ким Сон Хе, которая занимается вопросами межкорейского сотрудничества, однако она в последний момент отменила поездку. В четверг северокорейские представители побывали в государственных учреждения провинции Кёнгидо, в том числе, в Институте сельского хозяйства в городе Хвасоне.