Realmeter: Рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина снизился до 53,8%

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Рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина продолжает снижаться 7 недель подряд. Как свидетельствуют результаты опроса, проведённого с 12 по 14 ноября агентством Realmeter среди 1,5 тыс. южнокорейцев, действующего главу государства поддерживают 53,8% респондентов, что на 1,6% меньше по сравнению с прошлой неделей. Отрицательное отношение к деятельности главы государства высказали 39,4% опрошенных, что на 1,1% больше в сравнении с прошлой неделей. По словам экспертов, снижение уровня поддержки президента обусловлено ухудшением экономических показателей страны и новостями о ракетных базах в КНДР. Демократическую партию Тобуро поддерживают 40,1% опрошенных, партию Свободная Корея - 22,8%, партию Справедливости – 8,4%, партию Справедливого будущего – 5,7%, партию Демократии и мира – 2,3%. Статистическая погрешность при обработке данных составляет плюс-минус 2,5% при уровне достоверности 95%.