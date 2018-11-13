Минюст США: Три южнокорейские компании виновны в ценовом сговоре при поставках топлива американским военным

Photo : YONHAP News

Три южнокорейские компании согласились выплатить правительству США в общей сложности 236 млн долларов за участие в ценовом сговоре при поставках топлива американским войскам на Корейском полуострове. Как сообщило министерство юстиции США, это компании SK Energy, GS Caltex Corporation и Hanjin Transportation. Они будут выплачивать 154 млн долларов в качестве компенсации за ущерб, нанесённый США, и 82 млн долларов в виде штрафов. Антимонопольный департамент минюста США сообщил, что с марта 2005 по 2016 год компании подделывали заявки на поставки топлива военным базам США, в результате чего Пентагон заплатил значительно больше за поставки топлива в РК.