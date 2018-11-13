В странах Европы предлагают турпрограммы в КНДР

Photo : KBS News

В странах Европы начали предлагать турпрограммы в КНДР. В Великобритании одно из турагентств предлагает программу языковой стажировки в педагогическом институте имени Ким Чхоль Чжу в Пхеньяне в июле следующего года. Программа также включает посещение северокорейских достопримечательностей, в том числе площади имени Ким Ир Сена в Пхеньяне и других городов, таких как Вонсан, Кэсон, гор Мёхянсан провинции Пхёнан-Пукто. Стоимость тура составляет 2.499 евро. Агентство также предлагает 10-дневной тур в город Чхончжин провинции Хамгён-Пукто за 1.495 евро. В поездку по КНДР можно отправиться уже в конце нынешнего года. Международные санкции в отношении КНДР не включают запрет на туристические поездки, но запрещают ввоз в страну средств и материалов на создание туристических объектов.