Президент РК призвал страны АСЕАН продолжить поддержку усилий по построению мира на Корейском полуострове

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Президент РК Мун Чжэ Ин призвал страны Юго-Восточной Азии и их партнёров по диалогу – Китай и Японию – продолжить поддержку усилий по построению мира на Корейском полуострове. Призыв прозвучал в ходе состоявшегося в четверг в Сингапуре саммита АСЕАН плюс три. Мун Чжэ Ин отметил, что усилия по разрешению ядерной проблемы Пхеньяна привели в последнее время к существенному прогрессу, и большая заслуга в этом принадлежит странам АСЕАН и их партнёрам по диалогу. Денуклеаризация Корейского полуострова и снижение напряжённости в регионе будут в значительной степени способствовать миру и процветанию в Восточной Азии,- подчеркнул Мун Чжэ Ин.