В РК ужесточены требования к чиновникам высокого ранга

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Правительство РК установило семь критериев, которым должен соответствовать кандидат на руководящую должность. Её занять невозможно, если кандидат или его родственники по прямой линии уличены в уклонении от воинской службы, кандидат или его супруга нарушили налоговое законодательство, то есть, уличены в уклонении от уплаты налогов и получении налоговых вычетов незаконными способами. Препятствием для назначения на должность могут стать также махинации с недвижимостью, незаконная смена регистрации по месту жительства в целях получения выгоды, а также подтверждённый плагиат при написании научной работы. Эти критерии существовали и раньше. К ним добавлены вождение в нетрезвом виде и преступления сексуального характера.