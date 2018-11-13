Прошёл ровно год после землетрясения в Пхохане

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Прошел ровно год после землетрясения в городе Пхохане провинции Кёнсан-Пукто магнитудой 5,4. К счастью, никто не погиб, но десятки людей обратились за медицинской помощью. Пострадавшими признаны в общей сложности более полутора тысяч человек. В их число входят раненые, потерявшие имущество и эвакуированные из аварийных домов. 11 февраля нынешнего года в Пхохане произошло землетрясение магнитудой 4,6, а с 15 ноября прошлого года в регионе произошли примерно 100 афтершоков, вследствие чего 118 человек получили ранения. В Пхохане до сих пор проходят восстановительные работы, и около 30 пострадавших жителей по-прежнему вынуждены жить в центрах эвакуации, страдая от физических и психологических травм. По данным опроса, проведённого исследовательским институтом конвергенции цивилизаций при Пхоханском университете науки и технологий (POSTECH) среди пятисот жителей города, 80% респондентов пережили психологический ущерб.