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В Корее

На пачках сигарет будут нанесены более жёсткие изображения по борьбе с курением

Write: 2018-11-15 16:26:49Update: 2018-11-15 16:53:58

На пачках сигарет будут нанесены более жёсткие изображения по борьбе с курением

Photo : YONHAP News

В следующем месяце правительство представит более жёсткие предупреждения о борьбе с курением. Как сообщили в министерстве здравоохранения и социального обеспечения, табачным компаниям придётся нанести новые предупреждающие изображения на пачках сигарет с 23 декабря. Это соответствует акту пропаганды общественного здоровья, который требует замены предупреждений по борьбе с курением каждые два года. На новых  фотографиях будут изображены реальные внутренние органы курящих, у которых рак лёгких, гортани, полости рта, сердечные заболевания и инсульт. Электронные сигареты также будут нести предупреждения против риска развития рака. 
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