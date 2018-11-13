В РК растёт популярность эссе

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В период с января по пятое ноября продажи эссе выросли более чем в 1,7 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Такие данные предоставил торговый сайт Interpark. В последнее время 62% продаваемых эссе содержат сюжеты для исцеления жителей страны переутомлённых в результате сложной экономической ситуации. Например, постоянной популярностью среди читателей пользуются эссе «Медвежонок Пух: счастье есть каждый день» и «Хочу умереть, но хочу ттокпокки». Популярность эссе связана с растущим стремлением простых граждан к ведению скромной жизни.