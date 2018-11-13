Компанию Samsung BioLogics обвиняют в финансовых махинациях

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Южнокорейская компания Samsung BioLogics обвиняется в мошеннических действиях путём преднамеренного искажения данных бухгалтерского учёта и получении незаконной выгоды в 26 млрд долларов. С момента основания Samsung BioLogics уровень расходов превышал доходы компании. Однако в 2015 году, после того как Samsung Bioepis стала аффилированной компанией, ситуация резко изменилась. Стоимость Samsung Bioepis в денежном выражении возросла в два раза. Переоценка стоимости компании повлияла на данные бухгалтерского учёта, в результате чего профицит бюджета Samsung BioLogics составил 1 млрд 600 млн долларов. Намеренное искажение данных бухгалтерского учёта стало причиной роста акций компании на рынке KOSDAQ в 2016 году.