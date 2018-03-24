Комитет ООН принял резолюцию по правам человека в КНДР

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15 ноября Третий комитет ООН по гуманитарным вопросам принял очередную резолюцию, осуждающую нарушения прав человека в КНДР. Документ принят единогласно без голосования. В резолюции содержится требование немедленно прекратить систематические, широкомасштабные и грубые нарушения прав человека на Севере Корейского полуострова. В частности, требуется немедленно ликвидировать многочисленные лагеря, освободить всех политзаключённых и призвать к ответственности лиц, причастных к нарушениям прав человека. В документе рекомендуется инициировать конкретные меры по этому вопросу, приняв во внимание выводы специальной комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека в Северной Корее. Подобные резолюции ООН принимает с 2005 года, нынешняя является 14-й по счёту.