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В мире

Комитет ООН принял резолюцию по правам человека в КНДР

Write: 2018-11-16 10:22:37Update: 2018-11-16 13:47:59

Комитет ООН принял резолюцию по правам человека в КНДР

Photo : YONHAP News

15 ноября Третий комитет ООН по гуманитарным вопросам принял очередную резолюцию, осуждающую нарушения прав человека в КНДР. Документ принят единогласно без голосования. В резолюции содержится требование немедленно прекратить систематические, широкомасштабные и грубые нарушения прав человека на Севере Корейского полуострова. В частности, требуется немедленно ликвидировать многочисленные лагеря, освободить всех политзаключённых и призвать к ответственности лиц, причастных к нарушениям прав человека. В документе рекомендуется инициировать конкретные меры по этому вопросу, приняв во внимание выводы специальной комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека в Северной Корее. Подобные резолюции ООН принимает с 2005 года, нынешняя является 14-й по счёту. 
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