ЦТАК: В КНДР испытано новое передовое стратегическое оружие

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Северокорейский лидер Ким Чон Ын присутствовал на испытаниях нового передового стратегического оружия, которые успешно проведены на полигоне Академии оборонных наук. Об этом сообщило в пятницу агентство ЦТАК. Никаких подробностей о том, какое именно оружие было испытано, не приводится. Между тем, сообщается, что его разработка началась при предыдущем лидере КНДР Ким Чен Ире. После демонстрации нового оружия Ким Чон Ын отметил, что работа учёных и производственников повысит обороноспособность страны, сообщает ЦТАК. В этом году, судя по сообщениям северокорейских СМИ, Ким Чон Ын был сосредоточен на решении экономических вопросов. Однако нынешнее освещение посещения им военного объекта может быть связано со стремлением Севера напомнить о застое на переговорах между КНДР и США.