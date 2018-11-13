Майкл Пенс: США и КНДР обсуждают время и место проведения саммита

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Вторая встреча президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чон Ыном, которая запланирована на следующий год, будет посвящена разработке плана денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом сообщил вице-президент США Майкл Пенс в интервью телеканалу NBC, добавив, что в настоящее время КНДР и США обсуждают место и время проведения саммита. Что касается предоставления полного перечня ядерных объектов и ядерного оружия Пхеньяна, то вице-президент США дал понять, что соответствующие вопросы будут решаться на самом саммите. Он отметил, что в деле урегулирования ситуации с КНДР достигнут «невероятный прогресс», однако санкционное давление на Пхеньян продолжится до тех пор, пока не будет достигнута полная, подконтрольная и необратимая денуклеаризация КНДР.