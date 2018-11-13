По итогам саммита Корея-АСЕАН принято заявление председателя

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15 ноября опубликовано заявление председателя по итогам 20-го саммита Корея-АСЕАН, состоявшегося в Сингапуре. В документе из 16 пунктов его составители приветствуют проведение в этом году трёх межкорейских саммитов и одной встречи лидеров КНДР и США, а также достигнутые по их итогам договорённости. Лидеры РК и стран АСЕАН потребовали продолжать усилия по налаживанию мира на Корейском полуострове, в том числе по реализации достигнутых договорённостей. Вместе с тем, в документе изложено требование к КНДР выполнить свои обещания о полной денуклеаризации и сворачиванию ракетной программы. Стороны подтвердили стремление укреплять сотрудничество посредством действующих механизмов, в числе которых саммиты АСЕАН плюс три, Восточноазиатский саммит и другие.