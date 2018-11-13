Лидер КНДР распорядился передать мандарины с Юга детям и рабочим

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Северокорейский лидер Ким Чон Ын распорядился передать рабочим Пхеньяна, также детям и подросткам 200 тонн мандаринов с острова Чечжудо, отправленных Югом в качестве подарка. Как сообщило агентство ЦТАК, что южнокорейский президент Мун Чжэ Ин отправил в КНДР большое количество мандаринов в благодарность Ким Чон Ыну за подаренные в сентябре две тонны деликатесных грибов мацутакэ. Сообщается, что Ким Чон Ын поблагодарил за подарок. Сообщение ЦТАК можно рассматривать как реакцию Пхеньяна на споры в южнокорейских политических кругах относительно того, каким образом Север распорядится мандаринами.