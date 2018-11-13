Кристофер Форд: Смягчение санкций против КНДР невозможно до денуклеаризации

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США совместно с союзниками будут и дальше работать над предотвращением попыток КНДР избежать международные санкции. Об этом заявил помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд. По его словам, эти усилия направлены на перекрытие финансовых потоков в КНДР. В качестве примера он привёл случаи незаконных морских грузоперевозок. Форд отметил, что США совместно с союзными государствами ужесточили контроль за подобными операциями. Форд высказался за недопущение ситуации, когда после того, как Север добьётся смягчения и снятия санкций, денуклеаризация станет ненужной. Он подчеркнул, что смягчение санкций невозможно до денуклеаризации.