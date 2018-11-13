В РК объявлено предупреждение о распространении гриппа. По данным Корейского центра контроля и профилактики заболеваний, на прошлой неделе на 1 тыс. амбулаторных пациентов приходилось 7,8 человек с подозрением на грипп. Это выше уровня в 6,3 человека, который определяет критерий начала эпидемии гриппа. В этой связи по всей стране было объявлено предупреждение. Это на две недели раньше, чем в прошлом году. В центре рекомендуется пройти вакцинацию всем, кто этого ещё не сделал. На данный момент уровень вакцинации среди детей от шести месяцев до 12 лет составляет 66,9%, а среди людей старше 65 лет - 82,7%.