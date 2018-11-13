Испания о предложила РК обменять самолёты A-400M на учебные самолёты T-50 и KT-1

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Испания официально предложила РК осуществить обмен испанских военно-транспортных самолётов A-400M на южнокорейские учебно-боевые самолёты T-50 и KT-1. Предложение было озвучено в ходе заседания совместного комитета по военной промышленности и снабжению, прошедшего 12-13 ноября в Мадриде. Об этом сообщил 15 ноября представитель оборонной промышленности РК. По его словам, южнокорейская сторона приступила к рассмотрению данного вопроса. Ранее, в июле испанский представитель оборонного ведомства озвучил возможность проведения такой сделки южнокорейскому коллеге на встрече в рамках авиасалона в Фарнборо. Испания закупила 27 военно-транспортных самолётов A-400M. 13 из них было решено не использовать. В этой связи местные власти готовы обменять от 4 до 6 этих самолётов на 30 единиц учебных самолётов КТ-1 и 20 единиц Т-50.