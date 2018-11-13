На рынке недвижимости РК ухудшаются потребительские настроения

Photo : KBS News

В РК на рынке недвижимости отмечается резкое ухудшение потребительских настроений. По данным Института сухопутных территорий, представленным 15 ноября, в октябре соответствующий индекс сократился на 19 пунктов, составив 128 пунктов. Показатель был определён на основе опроса 6.400 домохозяйств и 2.240 риэлтерских агентств. Уровень от 0 до 95 считается спадом, от 95 до 114 указывает на застой, а от 115 до 200 является отражением роста. Нынешний спад объясняется влиянием правительственных мер ужесточения контроля за рынком от 13 сентября, которые привели к сокращению инвестиционной активности.