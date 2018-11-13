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Политика

Спецпредставитель МИД РК посетит США

Write: 2018-11-16 15:46:26Update: 2018-11-16 16:21:54

Спецпредставитель МИД РК посетит США

Photo : YONHAP News

С 19 по 21 ноября спецпредставитель МИД РК по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хун посетит США. Об этом сообщили 16 ноября в МИД РК. Ли До Хун встретится со спецпредставителем США по северокорейским вопросам Стивеном Бигэном. Стороны продолжат обсуждение вопросов, которые затрагивались в ходе предыдущей встречи, состоявшейся 29 октября. Они обменяются мнениями о ситуации на Корейском полуострове. Кроме того, в МИД сообщили, что они подробно обсудят вопросы, касающиеся дальнейших совместных действий в направлении денуклеаризации и формирования режима мира на Корейском полуострове. 
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