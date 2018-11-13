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В Корее

В РК растёт число владельцев двух и более объектов недвижимости

Write: 2018-11-16 16:05:52Update: 2018-11-16 16:23:04

В РК растёт число владельцев двух и более объектов недвижимости

Photo : YONHAP News

В 2017 году количество южнокорейцев, имеющих два и более объекта  недвижимости, увеличилось на 139 тыс. человек. По данным Национального статистического управления, 13 млн 670 тыс. человек являются владельцами недвижимости. Из них 2 млн 119 тыс. человек владеют двумя и более объектами недвижимости.  115 тыс. граждан являются собственниками более чем пяти объектов недвижимости. Данный показатель вырос на 6 тыс. человек. При этом треть из них проживают в Сеуле. Значительная часть таких людей сосредоточены в известном сеульском районе Каннам. Также выяснилось, что 44,1% всех домохозяйств не имеют собственного жилья. 
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