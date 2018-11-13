Импортно-экспортные кредитные учреждения РК, Китая и Японии развивают сотрудничество

Импортно-экспортные кредитные учреждения РК, Китая и Японии создали постоянную платформу для переговоров. Как сообщили в Экспортно-импортном банке, такая договорённость была достигнута в рамках регулярного форума импортно-экспортных банков Азии, который проходил в Таиланде. Сообщается, что данное решение принято в рамках мер по укреплению сотрудничества в финансовой сфере, договорённость о которых была достигнута в ходе саммита РК, Китая и Японии в мае. Профильные банки трёх стран сошлись во мнении о большой разнице между нынешним уровнем инвестиций и необходимым объёмом для будущего. Они договорились совместно работать над выходом на мировой рынок инфраструктуры. Следующий форум импортно-экспортных банков Азии состоится в РК. Поэтому первое заседание трёх сторон в новом формате также состоится в Сеуле.