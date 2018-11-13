Юг и Север обсудили вопросы сотрудничества в области авиации

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16 ноября представители Юга и Севера Кореи провели в Кэсоне рабочие переговоры по вопросам сотрудничества в области авиации. Делегации возглавляли начальник отдела авиационной политики министерства сухопутных территорий и транспорта РК Сон Мён Су и замначальника управления гражданской авиации КНДР Ли Ён Сон. Как сообщили в министерстве сухопутных территорий и транспорта РК, северокорейская сторона предложила проложить международные воздушные пути вдоль западного и восточного побережий Корейского полуострова. Представители Сеула приняли данное предложение к сведению, высказавшись за обсуждение данного вопроса на рабочем уровне. Стороны решили продолжить обсуждение широкого круга вопросов в области авиаперевозок.