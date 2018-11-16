Внешнеторговый оборот РК вновь превысил 1 трлн долларов

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В этом году общий объём внешней торговли РК превысил 1 трлн долларов. По данным министерства промышленности, торговли и энергетики и Таможенного управления РК, данный показатель был зафиксирован 16 ноября. Отметка была достигнута за самый короткий срок с 1956 года, когда начался сбор соответствующей статистики. Показатель в 1 трлн долларов был впервые зарегистрирован в 2011 году. Далее он фиксировался 28 ноября 2014 года, став рекордным за всю историю – 1 трлн 98,2 млрд долларов. В последующие два года объём внешней торговли оказался ниже данной отметки. В прошлом году её удалось восстановить. В министерстве сообщили, что, несмотря на торговое противостояние США и КНР и нестабильность мирового финансового рынка, южнокорейский внешнеторговый оборот продолжает расти благодаря улучшению экономической ситуации в крупных странах и расширению списка экспортных товаров РК. На этом фоне в этом году возможно достижение нового рекорда – свыше 1 трлн 100 млрд долларов.