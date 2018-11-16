В РК восстанавливается поток туристов из КНР

Поток китайских туристов в РК восстанавливается. В представленном 16 ноября докладе министерства юстиции говорится, что в октябре количество въехавших в страну китайцев составило 497.048 человек, на 34,6% больше по сравнению с тем же периодом 2017 года. Показатель также вырос на 8,7% по сравнению с сентябрём нынешнего года. Напомним, что в марте прошлого года китайские власти полностью запретили продажу на своей территории турпакетов в РК, тем самым выразив протест против размещения на юге Корейского полуострова американских оборонительных комплексов ПРО THAAD. В этой связи поток туристов из Китая резко сократился, что сильно ударило по отечественной туристической отрасли. Но в последнее время ситуация меняется, благодаря смягчению мер давления со стороны Пекина. Стоит отметить, что в РК растёт также количество туристов из других стран. В общем, в октябре в страну прибыли 1 млн 549 тыс. 52 иностранца. Эта отметка выросла на 30,2% в годовом исчислении и на 18,7% по сравнению с предыдущим месяцем. По состоянию на конец октября в РК проживало 2 млн 371 тыс. 513 иностранцев, что на 11,1% больше, чем за тот же период прошлого года. Из них 45,2% приходятся на выходцев из Китая, 8,3% на вьетнамцев, 6,6% на американцев, 2,9% на граждан Узбекистана.