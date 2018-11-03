Чо Мён Гюн и Майкл Помпео обсудили ситуацию вокруг денуклеаризации КНДР

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16 ноября в Вашингтоне состоялись переговоры министра по делам воссоединения РК Чо Мён Гюна, прибывшего с визитом в США13 ноября, и госсекретаря США Майкла Помпео. Они обсудили план налаживания мира на Корейском полуострове и вопрос денуклеаризации КНДР. Об этом сообщила представитель госдепартамента Хезер Науэрт. По ее словам, Чо и Помпео указали на необходимость тесного взаимодействия в достижении полной, подконтрольной и необратимой денуклеаризации Северной Кореи. Министры также обсудили план укрепления взаимодействия в целях параллельного продвижения межкорейского сотрудничества и переговоров КНДР и США по денуклеаризации. Министр по делам воссоединения РК также провёл встречи и обсудил актуальные вопросы с конгрессменом Эдом Ройсом, возглавляющим комитет по международным делам Палаты представителей, и с рядом американских экспертов по Корейскому полуострову.