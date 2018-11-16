В РК на воду спустили первый учебно-боевой корабль «Хансандо»

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16 ноября на верфи Hyundai Heavy Industries в Ульсане провинции Кёнсан-Пукто спустили на воду первый учебный корабль ВМС РК «Хансандо» (ATH-81). Данный корабль в длину составляет 142 метра. Его водоизмещение 4,5 тыс. тонн, а максимальная скорость 24 узла или около 44 км/ч. Корабль будет использоваться в различных программах обучения курсантов. Он может разместить на борту около 400 человек, а также имеет учебные помещения, рассчитанные на 200 человек. «Хансандо» в случае необходимости может выполнять и боевые задачи. Для этого на корабле установлены пушки калибром 76 и 40 мм, а также система управляемых ракет. Кроме того, «Хансандо» может принимать участие в спасательных операциях, имея на борту самое большое медицинское отделение среди отечественных кораблей. На вооружение он будет принят в начале 2021 года.