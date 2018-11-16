Hyundai Group и КНДР отметят 20-летие Кымгансанского туристического проекта

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18-19 ноября Hyundai Group и северокорейский комитет за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе проведут мероприятие по случаю 20-летия начала туристических поездок в горы Кымгансан. В составе южнокорейской делегации 30 должностных лиц группы Hyundai, в том числе её председатель Хён Чжон Ын, а также 100 представителей СМИ и политических кругов, в том числе бывшие министры по делам воссоединения Им Дон Вон, Чон Сэ Хён и Ли Чжон Сок. Со стороны КНДР в мероприятии примут участие 80 представителей комитета за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ожидается, что северокорейская сторона проведёт поздравительный концерт. Также участники примут участие в церемонии посадки деревьев и в торжественном банкете. Предполагается, что стороны могут обсудить совместные проекты, в том числе и туристические поездки в горы Кымгансан. В 1998 году на Север отправился первый туристический лайнер «Хёндэ-Кымган», но турпрограмма была остановлена в июле 2008 года.