Фонд Юджина Белла указал на проблему с туберкулёзом в КНДР

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Американский фонд Юджина Белла, оказывающий медицинскую помощь СК в лечении больных туберкулёзом, забил тревогу, указав на сложную ситуацию на Севере Корейского полуострова. 16 ноября в ходе пресс-конференции представители фонда призвали южнокорейское правительство проявить участие в решении данной проблемы. Группа специалистов фонда пробыла в КНДР в течение трёх недель с середины октября. Они утверждают, что дальнейшая работа по борьбе с туберкулёзом в СК под вопросом. Указывается, что в июне прекратилась международная помощь в приобретении лекарства. В итоге сложилась ситуация нехватки медикаментов для лечения новых больных и уже существующих пациентов. Также указывается, что из-за антисеверокорейских санкций возникли трудности в строительстве специальных изоляторов для больных туберкулёзом. В этой связи фонд обратился за помощью к южнокорейскому правительству, призвав оказать поддержку в отправке на Север лекарств. Кроме того, фонд призвал комитет СБ ООН по санкциям в отношении СК вывести из под санкций операции, связанные с борьбой с туберкулёзом. По имеющимся данным, в КНДР ежегодно регистрируются 130 тыс. новых больных, а в прошлом году было зафиксировано 8 тыс. пациентов с множественной лекарственной устойчивостью туберкулеза.