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В КНДР решено депортировать гражданина США Брюса Байрона Лоуренса, задержанного в середине октября за незаконное проникновение в страну. Об этом 16 ноября сообщило агентство ЦТАК. Таким образом, северокорейские СМИ впервые передали информацию об этом гражданине США. По их данным, американец пробыл под арестом около одного месяца. А в процессе следствия Лоуренс заявил, что действовал по указанию ЦРУ. Между тем, время депортации не уточняется. Столь скорые меры по освобождению задержанного американца объясняются учётом нынешней атмосферы диалога между КНДР и США.