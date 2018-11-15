Мун Чжэ Ин встретился с премьер-министрами Папуа-Новой Гвинеи и Австралии

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17 ноября президент РК Мун Чжэ Ин, участвующий в 26-м саммите АТЭС в Папуа-Новой Гвинее, провёл ряд двусторонних саммитов. Сначала он встретился с премьер-министром Папуа-Новой Гвинеи Питером О'Нилом. Стороны обсудили вопросы укрепления сотрудничества в сфере энергетики, портовой инфраструктуры, морского и рыбного промысла в Тихоокеанском регионе. Они также затронули вопросы расширения взаимных инвестиций и обменов. Мун Чжэ Ин рассказал Питеру О'Нилу о нынешней ситуации на Корейском полуострове, призвав оказать содействие в усилиях по денуклеаризации. Питер О'Нил, в свою очередь, указал на то, что Папуа-Новая Гвинея богата природными ресурсами и имеет большой потенциал в сфере туризма. Он выразил надежду на привлечение южнокорейского опыта и капитала к работе на местном рынке. Кроме того, глава РК провёл встречу с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном, подробно обсудив вопросы расширения экономического сотрудничества и обмена человеческими ресурсами. Южнокорейский президент указал на схожесть новой южной политики РК и стратегии Австралии в Индийско-Тихоокеанском регионе и выразил надежду на синергетический эффект сотрудничества двух стран.