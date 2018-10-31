РК и КНДР требуют от Японии компенсацию за принудительную трудовую мобилизацию

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16 ноября в городе Кояне провинции Кёнгидо состоялась Международная научная конференция по вопросу принудительной трудовой мобилизации во время японской колониальной оккупации. В ней приняли участие представители КНДР и восьми стран Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе из Японии и Китая. Со стороны КНДР в мероприятии принял участие заместитель председателя северокорейского комитета за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе Ли Чжон Хёк. Он раскритиковал нынешнюю позицию Токио. Используя такие выражения, как «похищение и принуждение», он заявил, что японские власти пытаются избежать ответственности за эти преступления. Бывший премьер-министр Японии Юкио Хатояма, неоднократно приносивший извинения за исторические ошибки Японии, потребовал от официального Токио соответствовать позиции МИД Японии о том, что право отдельных лиц на получение компенсации всё ещё в силе. Ранее министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил, что базовый договор об отношениях между Японией и Кореей от 1965 года не подразумевает лишение отдельных лиц права на предъявление претензий по этому вопросу, но сама проблема уже решена. Участники научной конференции приняли совместную декларацию, в которой изложено намерение сотрудничать с международными организациями в проведении расследования по этому вопросу. Кроме того, в документе принудительная мобилизация, осуществлявшаяся Японией, названа военным преступлением.