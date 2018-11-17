В Папуа-Новой Гвинее прошёл саммит РК и КНР

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17 ноября в Папуа-Новой Гвинее, где проходит 26-й саммит АТЭС, президент РК Мун Чжэ Ин и председатель КНР Си Цзиньпин провели четвёртую по счёту двустороннюю встречу. В последний раз они встречались 11 месяцев назад. Си Цзиньпин заявил, что РК и Китай приложили немало усилий для изменения ситуации на Корейском полуострове, добившись больших результатов. По его словам, стороны должны продолжать выполнять положительную роль для поддержания процветания и мира в регионе. Президент РК Мун Чжэ Ин выразил Си Цзиньпину благодарность за конструктивную роль в улучшении ситуации на Корейском полуострове. Он также выразил надежду на ещё более тесное сотрудничество, учитывая, что РК и КНР имеют общую стратегическую выгоду от мира и развития в Северо-Восточной Азии. Предполагается, что в закрытой части саммита стороны сосредоточились на обсуждении условий смягчения международных санкций против КНДР и других мер по активизации процесса денуклеаризации.