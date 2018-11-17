Президент РК завершил визит в Сингапур и Папуа-Новую Гвинею

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18 ноября президент РК Мун Чжэ Ин вернулся на родину, завершив визит в Сингапур и Папуа-Новую Гвинею. В ходе 26-го саммита АТЭС в Папуа-Новой Гвинее Мун Чжэ Ин представил план Сеула, направленный на создание инновационной страны. Он призвал участников саммита к сотрудничеству в целях расширения политики всеобъемлющего роста. Он также предложил создать фонд АТЭС по цифровым инновациям, который будет работать над сокращением разрыва между странами в развитии цифровых технологий. В ходе шестидневного визита южнокорейский лидер провёл ряд двусторонних встреч с лидерами стран, имеющих отношение к процессу денуклеаризации Корейского полуострова. 14 ноября он встретился с президентом России Владимиром Путиным, с котором обсудил вопросы сотрудничество между двумя странами в двустороннем формате и на международной арене. В ходе встречи с вице-президентом США Майклом Пенсом была подтверждена крепость южнокорейско-американского союза. 17 ноября состоялся южнокорейско-китайский саммит. Президент РК и председатель КНР Си Цзиньпин договорились укреплять стратегический диалог по вопросам поддержания мира в регионе. Они договорились сотрудничать в вопросах организации и успешного проведения второго северокорейско-американского саммита. В ходе поездки Мун Чжэ Ин подробно представил новую южную политику Сеула, нацеленную на укрепление сотрудничества РК со странами АСЕАН. Было принято решение о проведении саммита Корея-АСЕАН в следующем году в Сеуле.