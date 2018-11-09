20 ноября южнокорейско-американская рабочая группа по КНДР проведёт первое заседание

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Южнокорейско-американская рабочая группа, которая будет обсуждать вопросы межкорейского сотрудничества, денуклеаризацию, санкции против КНДР и другие подобные темы, проведёт 20 ноября в Вашингтоне своё первое заседание. Об этом сообщили в понедельник в южнокорейском МИД. В заседании примет участие спецпредставитель Сеула по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хун. Его будут сопровождать представители министерства по делам воссоединения и администрации президента. Американскую сторону представляет спецпредставитель США по северокорейским вопросам Стивен Бигэн. В ходе первого заседания рабочей группы будет обсуждаться подготовка к намеченной на конец ноября встрече высокопоставленных представителей КНДР и США, а также вопрос о проведении Югом и Севером совместного изучения состояния сети железных дорог двух стран и начале работы по их соединению. Создание данной группы было предложено Сеулом в целях поддержания тесного диалога с Вашингтоном по северокорейскому вопросу.