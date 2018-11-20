Представитель ЦРУ США побывал с визитом в РК

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С 14 по 17 ноября директор центра ЦРУ США по вопросам Корейского полуострова Эндрю Ким неофициально посетил РК. Как сообщил источник в южнокорейском МИД, он встретился с представителями правительства и Национального собрания РК, обсудив с ними вопросы денуклеаризации. Хотя в тот же период с визитом в РК находилась делегация КНДР во главе с заместителем председателя северокорейского комитета за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе Ли Чжон Хёком, эксперты считают очень низкой вероятность их встречи. Конкретная цель визита Эндрю Кима неизвестна. Есть предположения, что он пытался выйти на контакт с Севером по разным каналам, учитывая застой в переговорном процессе между КНДР и США. Учитывая статус Эндрю Кима, эксперты полагают, что цель его визита состоит не в рабочих контактах по денуклеаризации, а в поиске путей активизации диалога с КНДР.