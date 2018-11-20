Суммарный коэффициент рождаемости в РК ниже одного ребёнка

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Среднестатистический суммарный коэффициент рождаемости в РК по итогам года упадёт ниже уровня одного ребёнка. Об этом сообщил начальник Национального статистического управления Кан Син Ук. По его словам, уровень рождаемости сокращается быстрее, чем ранее прогнозировалось. Для поддержания постоянной численности населения коэффициент рождаемости должен составлять 2,1 ребёнка, но реальный показатель вдвое ниже, являясь самым низким среди 35 стран ОЭСР. В четвёртом квартале прошлого года показатель составил 0,94 ребёнка. В первом квартале этого года он вырос до 1,07 ребёнка, сократившись во втором квартале до 0,97 ребёнка.