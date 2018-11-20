Hyundai Motor и мэрия Кванчжу реализуют проект создания рабочих мест

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Компания Hyundai Motor и мэрия Кванчжу пытаются запустить проект по созданию рабочих мест за счёт снижения оплаты труда. Пока процесс проходит довольно сложно. Стороны уже провели четыре встречи по этому вопросу, однако не сумели прийти к консенсусу. Главные разногласия касаются зарплаты. В частности, в Hyundai Motor представили условия, предусматривающие годовую зарплату в размере 35 млн вон или 31.133 долларов при 44-часовой рабочей неделе. В свою очередь, мэрия Кванчжу и рабочие круги требуют того же размера дохода при 40-часовой неделе. Кроме того, администрация города требует увеличения мощностей по производству экологичных автомобилей. Но в компании пока заняли неоднозначную позицию. Чтобы получить средства на проект, стороны должны договориться до 30 ноября, прежде чем Национальное собрание завершит рассмотрение бюджета на следующий год. Между тем, Корейская конфедерация профсоюзов, выступающая против данного проекта, намерена провести в знак протеста всеобщую забастовку.