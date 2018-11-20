В РК сокращается количество занятых простым трудом

В РК значительно сократилось количество занятых простым трудом. Так, в Национальном статистическом управлении сообщили, что по состоянию на октябрь таковых в стране насчитывалось 3 млн 560 тыс. человек. Это на 93 тыс. человек меньше, чем год назад. Нынешнее снижение является самым большим с 2013 года. В целом показатель сокращается семь месяцев подряд. В основном спад происходит за счёт работников гостиничного и ресторанного бизнеса, а также предприятий службы быта. Эксперты отмечают начало изменения структуры ряда секторов рынка, учитывая их перенасыщенность. Указывается также на отрицательное влияние повышения МРОТ.