Доля Samsung Electronics на китайском рынке смартфонов сокращается

Photo : YONHAP News

Доля Samsung Electronics на китайском рынке смартфонов стремительно сокращается. По имеющимся данным, в третьем квартале компания продала в КНР 1 млн 200 тыс. смартфонов. Между тем, показатель китайских производителей Vivo и Oppo превысил 20 млн единиц, а продажи Huawei, Honor и Apple превысили 10 млн единиц каждого производителя. Таким образом, южнокорейский производитель занял лишь восьмое место. Доля Samsung Electronics на местном рынке сократилась с 20% четыре года назад до 1% в этом году. При этом компания сохранила лидерство на мировом рынке, продав в общей сложности 72,3 млн смартфонов. Однако объём продаж сократился на 13% в годовом исчислении.