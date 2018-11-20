Визит Ким Чон Ына в Сеул в этом году возможен

Photo : YONHAP News

Несмотря на задержку с переговорами о денуклеаризации Корейского полуострова, визит северокорейского лидера Ким Чон Ына в Сеул до конца этого года всё ещё возможен. Об этом заявил в понедельник представитель министерства по делам воссоединения РК Пэк Тхэ Хён. Он подчеркнул, что южнокорейское правительство работает над реализацией всех договорённостей, достигнутых на межкорейском саммите в сентябре, включая визит северокорейского лидера в Сеул. Пэк Тхэ Хён отметил, что ему известно о консультациях между Вашингтоном и Пхеньяном по согласованию графика дальнейших контактов, но отказался от дальнейших комментариев, выразив при этом надежду на то, что прогресс на переговорах о денуклеаризации поможет ускорению мирного процесса на Корейском полуострове.