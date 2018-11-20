Realmeter: Рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина снизился до 53,7%

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Рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина продолжает снижаться. Как свидетельствуют результаты опроса, проведённого с 12 по 16 ноября агентством Realmeter среди 2,5 тыс. южнокорейцев, действующего главу государства поддерживают 53,7% респондентов, что на 1,7% меньше по сравнению с прошлой неделей. Отрицательное отношение к деятельности главы государства высказали 39,4% опрошенных, что на 1,1% больше. За последние семь недель уровень поддержки Мун Чжэ Ина сократился на 11,6%. Среди главных причин такого спада эксперты указывают на более широкое освещение ухудшения экономических показателей, критику оппозицией экономической политики правительства, застой на переговорах между КНДР и США по денуклеаризации. Демократическую партию Тобуро поддерживают 40,5% опрошенных, партию Свободная Корея - 21,7%, партию Справедливости – 9,4%, партию Справедливого будущего – 5,8%, партию Демократии и мира – 2,4%. Статистическая погрешность при обработке данных составляет плюс-минус 2% при уровне достоверности 95%.