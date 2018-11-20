Пхеньян вновь критикует действия РК и США

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Северокорейские СМИ подвергли критике последние действия военных кругов РК и США, заявив, что они противоречат усилиям по налаживанию мира. Пропагандистский орган «Чосонэ оныль», в частности, указал, что военные круги двух стран поддерживают политику Дональда Трампа, которая заключается в достижении денуклеаризации через максимальное давление на Север. Отмечается, что США намерены создать в РК систему постоянного наблюдения за активностью северокорейских военных, а также провести совместные учения с Японией с привлечением стратегических бомбардировщиков и атомного авианосца. Американский принцип о том, что давление повышает шансы на успех, не работает в случае с КНДР, подчёркивает издание. Северокорейский агитационный сайт «Ури минчжок кири» критикует южнокорейских военных. Учения южнокорейской морской пехоты, принятие на вооружение самолёта-заправщика и новых ракет Patriot названы «проявлением нечистых уловок». Отмечается, что «никто не знает, с какими сложностями могут столкнуться межкорейские отношения, которые на данном этапе развиваются положительно». Действия южнокорейских военных должны быть более продуманными, - говорится на сайте.