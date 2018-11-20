Стоимость топлива в РК снижается быстрыми темпами

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На фоне снижения топливного налога с 6 ноября, а также падения мировых цен на нефть стоимость бензина в РК значительно снизилась. По данным министерства промышленности, торговли и энергетики, 17 ноября стоимость бензина составила в среднем 1.556 вон или 1,38 доллара за литр. Это на 133 воны или 12 центов меньше, чем 5 ноября – за день до снижения топливного налога. Это на 1 цент выше, чем прогноз правительства. Дизельное топливо подешевело на 8 центов. Относительно быстрые темпы снижения стоимости топлива объясняются удешевлением нефти на мировом рынке.