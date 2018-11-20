68% южнокорейцев поддерживают атомную энергетику

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68% жителей РК выступают за сохранение или наращивание атомной энергетики. На это указывают результаты опроса, представленные 19 ноября на пресс-конференции в Корейском научном обществе атомной энергетики. Опрос проводился агентством Gallup Korea 8-9 ноября среди 1.006 человек в возрасте старше 19 лет. 35,4% респондентов высказались за увеличение доли АЭС в энергетической системе страны, 32,5% - за её сохранение на нынешнем уровне, а за сокращение - лишь 28,5%. Около 70% согласились с необходимостью атомной энергетики, а 25% выступили против неё. 57,6% опрошенных считают АЭС безопасными, а 36,8% придерживаются противоположного мнения.