В РК намерены найти катер морской полиции №72, затонувший в 1980 году

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Правительство РК намерено провести поиски катера морской полиции под номером 72, который затонул 38 лет назад в море в уезде Консон-гун провинции Канвондо. Тогда погиб весь экипаж в составе 17 человек. О данных планах сообщили в администрации президента в ходе парламентской инспекции. Указывается, что администрация считает своей обязанностью вернуть семьям погибших их останки. Правительство обещает сделать для этого всё возможное. На первом этапе морская полиция определит точного местонахождение катера, после чего будет рассмотрен вопрос о его подъёме. Трагедия произошла 23 января 1980 года. Тогда катер под номером 72 водоизмещением 60 тонн столкнулся с другим сторожевым кораблём и затонул.