Мун Чжэ Ин: Сеул и Токио должны принять историю эпохи японской колониальной оккупации

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В интересах развития крепких и устойчивых отношений между Сеулом и Токио необходимо принять историю эпохи японской колониальной оккупации. Придерживаясь истины и принципов, две страны сумеют стать настоящими друзьями. Об этом говорится в приветственном письме президента РК Мун Чжэ Ина участникам конференции южнокорейско-японского комитета сотрудничества. В письме говорится, что колониальная эпоха для обеих стран является прошлым, отзывающимся болью, но отворачиваться от правды нельзя. Президент подчеркнул важность роли Японии в строительстве процветающей Северо-Восточной Азии, что стало бы началом новой эпохи в истории региона и Корейского полуострова.