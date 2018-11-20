Хён Чжон Ын: Турпоездки в горы Кымгансан возобновятся в ближайшее время

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19 ноября председатель Hyundai Group Хён Чжон Ын возвратилась на родину, приняв участие в совместном с северокорейской стороной мероприятии, посвящённом 20-летию начала туристических поездок в горы Кымгансан. На встрече с журналистами она заявила, что до конца этого года возобновление туристических поездок в Кымгансан едва ли возможно, но в скором времени такая возможность появится. Она отметила, что всё зависит от того, когда с КНДР будут сняты санкции. По её словам, данный вопрос не обсуждался с северокорейской стороной, но представители КНДР однозначно проявили стремление к возобновлению турпоездок. Прошедшее 18-19 ноября совместное мероприятие было организовано Hyundai Group и северокорейским комитетом за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе.