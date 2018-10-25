Судьи, замешанные в злоупотреблениях, могут быть подвергнуты импичменту

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19 ноября в РК состоялось заседание представителей местных судов. Участники мероприятия сошлись во мнении о необходимости рассмотреть возможность импичмента в отношении судей, которые замешаны в злоупотреблениях своими полномочиями. Они были допущены в тот период, когда у власти находилась администрация Пак Кын Хе, а пост председателя Верховного суда занимал Ян Сын Тхэ. Было указано, что злоупотребления полномочиями противоречат Конституции. Вместе с тем, судьи озвучивали самые разные мнения по данному вопросу. В частности, указывалось, что импичмент является политической инициативой высокого уровня, поэтому велика вероятность, что судебная система окажется вовлечена в политику. С другой стороны, отмечалась необходимость продемонстрировать народу непредвзятость судебной системы.