РК и США не смогли договориться о распределении расходов на содержание американских войск

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В ходе девятого раунда южнокорейско-американских переговоров по подготовке десятого соглашения о распределении расходов на содержание военного контингента США на Корейском полуострове сторонам удалось сблизить позиции по ряду спорных моментов. Между тем, определённых договорённостей достигнуто не было. Об этом сообщил в понедельник представитель МИД РК. Встреча проходила с 13 по 15 ноября в Гонолулу. Отмечается, что участники договорились приложить максимум усилий для нового соглашения до конца года. Указывается, что нынешний этап переговоров можно назвать самым сложным моментом перед достижением договорённости. В соответствии с действующим соглашением южнокорейская сторона выделяет на содержание американских войск 960 млрд 200 млн вон или 852 млн долларов в год. Срок действия соглашения истекает 31 декабря.